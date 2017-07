Chinese elektrische voertuigen zijn vervuilender dan hun neef op brandstof

Toch even verduidelijken dat de wagen in zijn levensjaren niet vervuilender is dan de benzine- of dieselvariant maar van productie tot afbraak uiteindelijk wel in het verre Oosten. Het start bij het verkrijgen van de lithium voor in de batterijen, best wel een vuil werkje hoor, om daarna tijdens zijn levensjaren de elektriciteit te halen uit koolcentrales om na zijn leven “gerecycleerd” te worden, wat in China niet echt een specialiteit is.

craddle-to-craddle

De wagen op zich is dus wel wat beter voor de natuur maar de industrie rond de wagen moet dus nog wel wat verbeterd worden. In Europa staat deze industrie al verder in zijn ontwikkeling en is het respect voor de milieu groter. Het bewijs wordt dan ook getoond in de studies waar een elektrische en een brandstof wagen worden vergeleken en hieruit blijkt dat een elektrische wagen op 150.000 kilometer een kwart minder broeikasgassen produceert.