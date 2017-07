Dubai gaat 'R2-D2'-robotwagens inzetten om boeven te vangen

Nee, het bedrijf uit Singapore koos niet voor R2-D2, wel voor O-R3 als naam voor haar mobiele politierobot. Gelukkig geen robocop met armen, benen en rode ogen, wel een relatief schattig elektrische autootje dat Dubai in wil zetten om kleinschalig bewakingswerk uit te voeren. Met dank aan de nodige raderen, sensoren en camera's kan de O-R3 vreemd gedrag detecteren en dit doorseinen naar een centrale die dan manschappen inzet.

Zet de dader het op een lopen en denkt 'ie de robot te slim af te zijn door pakweg een hoge drempel op te stappen, dan kan de O-R3 een drone loslaten die de boef blijft volgen. We zijn niet zeker of we ons nu veiliger dan wel gecontroleerder moeten voelen tegenwoordig...