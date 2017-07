In 2018 moet je meer dan 30.000 km rijden om diesel te kunnen verantwoorden

Automobilistenvereniging VAB heeft haar jaarlijks telraam boven gehaald om te bereken wat een particulier nu best koopt; een diesel of een benzine. Wel, vanaf 2018 zal je minimaal 30.000 kilometer moeten malen om een diesel te kunnen verantwoorden. Binnenkort de brandstof van de elite, neem het van ons aan...

Achttien gezinswagens nam VAB onder de loep. Van Peugeot 308, over Mazda CX-3 tot Nissan Qashqai. Kortom; een bont allegaartje van representatieve modellen die je als particulier daadwerkelijk zou kopen. Het doel? Berekenen wat nu het voordeligste uitkomt, dieselen of op benzine rijden. Niet door enkel de pompprijs in acht te nemen, wel door de zogenaamde TCO te bereken, de befaamde Total Cost of Ownership. Daarbij wordt ook gekeken naar BIV en jaarlijkse taksen en dit over vijf jaar. Het resultaat?

Diesel is des duivels.

Nu ja, wat overdreven, al komt puur op fiscale meerkost al naar boven dat een diesel wel eens meer dan 1.000 euro duurder kan zijn over die vijf jaar. Een cijfer dat initieel nog gecounterd kan worden door de lagere prijs aan de pomp maar eind 2018 worden de prijzen voor benzine en diesel aan de pomp gelijk getrokken. Waardoor je enkel nog kan profiteren van het lagere verbruik van een diesel. Tot op zo'n punt dat amper 3% particulieren begin 2019 nog baat heeft bij diesel. Of in kilometers; je zal meer dan 30.000 kilometer per jaar moeten rijden.