Volvo zit met een probleem 'Down Under'

Nee, het Zweedse merk heeft niet één of andere exotische nerderziekte opgeschaard tijdens een wild feestje, wel heeft het merk het moeilijk om haar autonome technologie het gedrag en bewegingen van de kangoeroe aan te leren. Een groot probleem voor 'Down under'.

In Australië is de kangoeroe betrokken bij 90% van de ongelukken tussen dier en voertuig. Waardoor het niet onbelangrijk is dat een autonoom rijdende wagen hoppende Jack kan ontwijken. Volvo stuitte echter op een probleem. Het systeem is namelijk in staat om aan te leren wat een rendier, eland of hert is maar heeft het moeilijk met de kangoeroe. Tot dat besluit kwam Volvo tijdens tests in Australië.

Het brein van de wagen kon maar niet vatten dat een object springt om te bewegen waardoor het moeite had met de afstand in te schatten. Een uitdaging voor de ingenieurs dus. Benieuwd of de Zweden evenveel moeite gaan hebben met het nationaal dier van België... de mol.