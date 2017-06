VW overweegt Arteon met V6

Op dit moment kan je de Arteon krijgen met viercilinder gerief. Waarbij het meest potente blok - de 2.0 TSI beroep doet op 280 pk. Geen wak brood natuurlijk maar de Arteon poogt een prestigeproduct te zijn en prestigemodellen, die hebben soms nood aan meer cilinders onder de kap om klanten te trekken. Laat dat net zijn waar Volkswagen aan bezig is want het heeft een prototype gebouwd met V6 aan boord.

Bekijken we even het schap van de VW-groep, dan lijkt de splinternieuwe 2.9-liter V6 van Porsche-makelij ons wat overdreven. De 3-liter TFSI vanuit de nieuwe S5? Dat lijkt er boenk op. Onder de kap met vier ringen is die goed voor 354 pk en 500 Nm, verwacht in de Arteon iets teruggeschroefde cijfers. Het belooft alvast een speciaal product te worden in het VW-gamma, deze Arteon.