Dieselstop voor Volvo

Volvo ziet geen heil meer in het ontwikkelen van een nieuwe generatie diesels. Waardoor het tegen 2023 over en out is voor diesel-Volvo's, dat weet Hakan Samuelsson, ceo van het merk, zelf te zeggen.

Blijft Hakan Samuelsson de komende jaren nog aan het roer van Volvo - en geloof ons, dat zal heus gebeuren -, dan nadert het tijdperk van dieselaangedreven Volvo's. De ceo van het Zweedse bedrijf gelooft namelijk niet meer in het nut van stevig te investeren in een nieuwe generatie dieselmotoren. Waardoor de huidige generatie dieselmotor bij het merk (geïntroduceerd in 2013) op pensioen mag in 2023, vijf jaar van nu.

Samuelsson gaat er dan ook prat op dat in de toekomst regulering rond uitstoot zo strikt wordt dat een plug-inhybride fiscaal aantrekkelijker zal worden. Om nog maar te zwijgen over de druk die op constructeurs wordt gelegd. Want in 2021 moet de vloot gemiddelde 95 g/km uitstoten.

Af van de diesel

Het alternatief is uiteraard de verdere uitbreiding van het (plug)in-hybride aanbod. Waarbij een elektromotor samenwerkt met een benzinemotor. Daarnaast zal Volvo in 2019 een volledig elektrische wagen lanceren. Geinig detail nog; op dit moment is 90% van de verkochte XC90's nog een diesel terwijl over het gehele gamma 50% van de gekochte modellen een diesel aan boord hebben.