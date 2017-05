Franse president maakt intrede met DS 7 Crossback

Vandaag maakte president Emmanuel Macron zijn officiële opwachting in Frankrijk. Autominnend Frankrijk was vooral benieuwd in welk soort wagen hij zijn komende ambtstermijn zal afwerken.

President Sarkozy deed het dan wel met een Peugeot 607, President Hollande deed dat destijds met een Citroën DS5, en ook in de geschiedenis kozen verschillende presidenten al voor het merk met de dubbele chevron. Ook president Macron heeft voor Citroën gekozen, echter wel voor de luxeversie van het merk. Daarmee is Macron zowat de eerste die de DS 7 Crossback in het openbaar mag rondrijden.

twee versies

De DS 7 Crossback die hij koos, staat bij ons nog niet in de catalogus. Toch is het een enorme publiciteitsstunt van de PSA-groep om deze nieuwigheid onder de presidentiële kont van Macron te schuiven. Voor het transport van president Macron voorziet DS Automobiles twee versies. Eentje in decapotable, voor wanneer de president rechtstaand defilé's en dergelijke volgt, en een volldig gesloten variant voor de regenachtige dagen en de langere afstanden. Of en hoeveel bepantsering de wagens krijgen, is niet geweten.

