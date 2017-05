België lekt BMW M2 facelift

We halen nog eens het wereldnieuws in autoland, want op de Belgische site van BMW stond plots de M2 facelift in vol ornaat. Of dat wereldschokkend is? Niet meteen.

Weet je nog toen BMW de M3 facelift lanceerde en iedereen op aarde het vergrootglas moest boven halen om de verschillen te vinden? Wel, datzelfde trucje passen ze toe met de M2, waardoor BMW België op haar mobiele website niet meteen een wereldschokkend lek heeft geplaatst.

Nu goed, de M2 facelift dus. Die ziet er - jawel - exact uit zoals we de M2 kennen. Moeten we absolute kenners geloven, dan is het signatuur van voor- en achterlichten anders. Wij komen alleszins niet verder dan verhuisde achteruitrijlichten achteraan. Of dat je hier dus echt van een facelift kan spreken? Of gekker nog; wie surft naar de mobiele website van BMW België en merkt de gelekte versie op. Want dit kan je in het straatbeeld plaatsen en we zouden er zo voorbij lopen...