Porsche 918 Spyder facelift [Render]

Natuurlijk blijven de vormen, die verwijzen naar een andere Porsche legende - Carrera GT - , grofweg gelijk maar subtiele wijzigingen zien hier het daglicht. Waar worden deze ideeën dan gehaald? Bij de Mission E Concept uiteraard.

Laat de huidige Porsche 918 Spyder samensmelten met de toekomstige Mission E Concept en het resultaat mag er best wezen.

Onopvallend opvallend

Naast de gewijzigde koplampen die uit LED bestaan is de 918S, zoals hij door bedenker Aksyonov Nikita werd genoemd, sierlijker geworden. Bij de heilige drie - Mclaren P1, Ferrari LaFerrari en Porsche 918 Spyder - moesten de designers onderdoen voor de ingenieurs die elke kromming van de wagen perfect hadden berekend. Bij deze render gaat beauty boven functionaliteit en hierdoor oogt de 918S beter in proportie. Achteraan is er gekozen voor een andere diffuser en een lichtstrip over heel de breedte van de wagen en dit doet ons toch echt hard denken aan enkele 911 modellen. Toch even verduidelijken dat er voor de Porsche 918 Spyder geen facelift gepland is en dat dit een wilde droom van een ontwerper is. En wij dromen even mee.