Nieuwe Opel Corsa krijgt PSA-tech

Een Opel met PSA-technologie is geen nieuwigheid, want eerder al deelde Combo genen en werden Crossland X en Grandland X samen ontwikkeld. De nieuwe generatie Corsa die in 2019 ten tonele zal verschijnen is evenwel het eerste product van Opel sinds het in de portefeuille van PSA werd opgenomen.

Verwacht dan ook een Frans platform en drie- en viercilindertorretjes van PSA. Of dat een slechte zaak is? Daarom niet meteen. Het zorgt alvast dat de Corsa kan genieten van een platform waar veel geld en tijd werd in gestoken. Iets waar vroegere eigenaar van Opel, GM, geen zin in had. Want een gloednieuw platform ontwikkelen voor een hatchback, daar kon niet veel geld uit worden gehaald volgens de Amerikaanse gigant. Of er onder PSA-vlag ook nog een OPC-derivaat komt, dat is momenteel koffiedik kijken.