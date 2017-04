Porsche speelt met actieve diffuser

Als het aankomt op actieve aerodynamica kan er voor ons niet genoeg op een wagen kleven. Denk maar aan de flappen op de voorkant van de Pagani Huayra of de spoiler van de Porsche Panamera Turbo die als een transformer uit de koffer groeit. Dat laatste merk heeft een patent ingediend voor een nieuw speeltje; een actieve achterdiffuser. Die kan open klappen bij bepaalde snelheden om zo meer downforce te generen.

Opvallend is dat Porsche praat van een toepassing op auto's met centrale uitlaat, dubbele uitlaat (links/rechts) en geen uitlaat. Waarbij dat laatste mogelijks refereert naar de toekomstige Mission E productieversie. Echt uniek is Porsche natuurlijk niet met deze technologie. Want zo heeft de Ferrari LaFerrari ook al actieve flappen in de diffuser achteraan die zich kunnen verplaatsen. Alleen is het wel uniek bij Porsche dat het systeem mooi zal weg klappen indien het niet wordt gebruikt. Zoals de spoiler achterop een Jaguar F-Type zeg maar.