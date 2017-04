Uber wil tegen 2020 vliegende taxi’s

En we horen het deuntje van The Jetsons in ons achterhoofd.

Je weet wel The Jetsons, die geweldige tekenfilm over de mensheid in de toekomst of toch hoe ze in de jaren ’60 de toekomst bekeken. De toekomst komt er aan en om een datum erop te kleven: 2020. Tegen dan ziet Uber de mogelijkheid om vliegende taxi’s te gebruiken in Texas en Dubai. Nee, dit is geen aprilvis en we hebben ook geen gebruik gemaakt van hallucinerende middelen.

The sky is the limit

Jeff Holden, een grote man binnen Uber, verkondigde deze week dat Uber tegen 2020 hun nieuw project wil starten in Texas en Dubai. Een volledig elektrisch vliegtuig/helikopter/auto die verticaal kan opstijgen in steden terwijl ze een beperkt aantal mensen kunnen vervoeren. Zoals bij een taxi betaal je per kilometer en dit gaat hier ook zo zijn maar de prijs gaat vreemd genoeg niet veel hoger zijn dan de huidige prijzen van een normale taxi. De wereld expo van 2020 in Dubai moet de deadline worden voor dit ambitieus project.