Infiniti zegt ja tegen Q60 Project Black S

Sportief gerief van Infiniti, het staat al enkele jaren op de planning. Denk maar aan de Q50 Eau Rouge met technologie van de Nissan GT-R aan boord. Die kreeg in 2015 de bijl, waardoor het stil bleef rond een performant model. Tot dit jaar, want plots was er de Q60 Project Black S, een aandachtstrekker op het autosalon van Genève.

Of toch niet helemaal, want volgens insiders overweegt Infiniti de hete Q60 daadwerkelijk in productie te nemen. Met dank aan de nieuwe CEO aan het roer, Roland Krueger. Die komt namelijk van BMW en werd daar met de M-modellen om de oren geslagen. Waardoor het tijd lijkt dat Infiniti weerwerk kan bieden. De concept in Genève had alvast een 3-liter V6 aan boord die samen met het KERS-systeem vanuit de F1 500 pk op de achterwielen wist neer te zetten. En o ja, hij zag er nog eens bruut uit.