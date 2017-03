Europa: 0-70km/u tijden worden nieuwe norm

In het gevecht tegen snelheid heeft Europa een nieuwe wet uitgebracht die de autoconstructeurs met de handen in de haren zet. Na België, dat als eerste land de maximumsnelheid van alle gewestwegen naar 70km/u bracht volgt Europa deze wet. Uit studies is gebleken dat er zowel een daling is bij het aantal ongevallen, als bij het aantal dodelijke ongevallen. Deze cijfers hebben Europa overtuigd om de wet op alle Europese wegen van kracht te maken. Eén Europa, één snelheid. Dit maakt het natuurlijk weer makkelijker voor alle Europeanen, aangezien je nooit meer moet denken: “Hoe snel mag ik hier nu weer rijden?”. Alle nadelen hebben toch hun voordelen. Toch?

eendracht

Dankzij deze wet komt er nog een extra leutigheid bij voor de autoconstructeurs, zoals hierboven al vermeld. Aangezien de maximum snelheid op de meeste wegen niet hoger is dan 70km/u, ziet Europa het nut niet meer in van de 0-100 tijden. Europa gaat zelf een stapje verder en verbiedt de autoconstructeurs om deze tijden nog vrij te geven en te vermelden op de technische fiches. Daar sta je dan met je bloedsnelle Ferrari en je kan niet opscheppen met zijn ongelofelijk acceleratie vermogen. Natuurlijk hebben we niet lang moeten wachten op een reactie van de autosector, die met het clever idee komen om dan maar tijden van 0-70 vrij te geven. Er is dus toch nog een achterpoortje in deze ridicule wet gevonden.

Voor de consument verandert er weinig tot niets. Het wordt natuurlijk ook wat moeilijker om de wagens te vergelijken als acceleratie voor jou een belangrijk punt is. Het verschil tussen de verschillende acceleratiecijfers wordt nog kleiner dan dat ze nu al waren. Een klein voorbeeld zijn de Ford Fiesta ST en de Volkswagen Golf GTI die van 0 tot 70 km/u dezelfde tijd neerzetten terwijl de Golf zeker 1 seconde sneller naar de 100 vliegt. Kleine verschillen op papier die leiden tot grote verschillen op de baan.

in de sakosj

België ziet natuurlijk mooi de kans om nog wat extra te verdienen aan ons autofanaten. Samen met de veralgemening van deze wet over heel Europa gaat België de boetes voor te snel rijden astronomisch hoog maken. Snelheidsoverschrijding tot 10km/u was 50 euro, deze wordt verhoogd tot 104 euro. Wanneer je snelheidsoverschrijding meer dan 10km/u bedraagt zal er 104 euro worden aangerekend plus voor elke kilometer per uur extra 14 euro erboven op, vroeger was dit 50 euro plus 10 euro extra per kilometer.

Snel rijden wordt dus een zeer dure grap.