TVR: hoe zit het er mee?

Dank sociale media en kanalen als Reddit maar om geheime dingen minder geheim te maken. Want hoewel klanten braaf alle fotografische toestellen moesten afgeven bij het bekijken van het nieuwe model van TVR konden ze daarna natuurlijk anoniem hun gal spuien over de details. Die gal is ietwat zuur, want verschillende potentiële klanten vinden de nieuwe TVR niet gek genoeg. En 'gek', dat is het brood en boter van voormalige TVR-modellen.

Volgens TVR-baas Les Edgar is dit een beslissing om een groter publiek aan te spreken. Een keuze die we uiteraard begrijpen. Want er is een reden waarom het merk keer op keer failliet ging. Tenslotte laten klanten ook nog weten dat de wagen wat prijzig zou uitvallen. Hoewel ze geen indicator meegegeven kan je er natuurlijk prat op gaan dat een 5-liter V8 in een koolstofvezel chassis geen koopje wordt. Eind dit jaar zou het trouwens zo ver moeten zijn en krijgen we de nieuwe TVR in vol ornaat te zien.