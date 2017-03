Bentley is Brits... zolang de voorwaarden goed zijn

Terwijl McLaren fier is dat het voortaan nog meer Britse onderdelen aan boord heeft staan ze bij Bentley iets minder trots aan de vlag. Want worden te gevolgen van Brexit te groot, dan ziet Bentley-baas Wolfgang Durheimer er geen graten in om de productie te verhuizen naar het vasteland.

Elke Bentley rolt uit de fabriek in het Engelse Crewe. Nu ja, tot op heden. Want opperbaas van Bentley, Wolfgang Durheimer, heeft zijn zorgen geuit omtrent heel het Brexitverhaal. En meer nog, dat het merk in gesprekken is met de Britse overheid om bepaalde zekerheden af te dwingen. Daarbij heeft hij zo'n 9 tot 12 maanden om de kat uit de boom te kijken. Daarna zal er echter een belangrijke beslissing moeten worden genomen; blijft Bentley in Engeland, of verkast het naar het vaste continent.

Durheimer is zich echter bewust van het belangrijke imago dat het merk heeft door de Britse productie. Waardoor het sowieso een moeilijke knoop wordt om door te hakken. Laat ons dan ook eerlijk zijn; een Bentley gebouwd in Crewe klinkt dan ook chiquer dan een Bentley geproduceerd in Kontich of Aarschot...