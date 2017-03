"Audi maakt de beste auto's"

Noord-Amerika mag dan wel de katalysator geweest zijn voor wat we nu als Dieselgate kennen, de gemiddelde Amerikaan ligt alles behalve wakker van de sjoemelsoftware. Want voor het tweede jaar op rij scoort Audi de hoogste score als automerk bij het jaarlijks onderzoek van Consumer Reports. Daarbij wordt rekening gehouden met klantentevredenheid, een rijscore, voorspelde betrouwbaarheid en veiligheid. Bedrijfscultuur wordt evenwel niet opgenomen in de score.

Het resultaat? De Amerikanen houden van den Duits. Hoe anders verklaar je Audi op stek één, Porsche op laats twee en BMW op nummer drie? Daarna komen pas Lexus en Subaru in de mix. Een verschil met vorig jaar, want toen nog stonden de laatste twee merken boven Porsche en BMW. het beste merk van eigen continent, dat is Tesla met een achtste plaats.

Helemaal achteraan bengelt trouwens Fiat met een score van amper 41 op 100. Audi scoorde trouwens 81 op 100. Enkel Jeep - dat andere merk van Fiat - is gebuisd, met een 45 op honderd. Voor de haters: Volkswagen staat eveneens diep in de lijst. Tenslotte nog een kanttekening, dit is een lijst gebaseerd op merken die actief zijn in Amerika. Waardoor veel verschillende Europese merken niet aanwezig tekenen.