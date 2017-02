Nieuwe Tesla binnenkort inclusief onderhoud en verzekering?

Tesla CEO Elon Musk heeft luidop te kennen gegeven dat hij aan het denken is aan een all-informule voor nieuwe wagens. Eéntje waarbij in de prijs ook onderhoud en verzekering zit vervat. Een soort van private lease zonder dat leasegedeelte zeg maar.

Geen nieuwigheid bij Tesla, want hadden tot enkele maanden geleden Tesla-klanten levenslang gratis toegang tot het oplaadnetwerk, dan verkocht het merk in Azië al modellen waarbij onderhoud en verzekering mee vervat zaten in de prijs. Waardoor je als klant niet meer jaarlijks dat fijn betalingspapiertje krijgt voor je verzekering. Daar ziet Musk wel een wereldwijd idee in. Om het autobezit voor klanten nog simpeler te maken.

Een idee met misschien wel een achterliggende reden. Want tijdens een kwartaalbijeenkomst had de CEO het over het feit dat verzekeringsmaatschappijen in acht moeten nemen dat Tesla's beschikken over zelfrijdende technologie waardoor de wagens stukken veiliger zijn op de baan. Hij vindt dan ook dat de maatschappijen de prijs navenant moet aanpassen. Doen ze dat niet, dan ziet hij zo'n totaalpakket als een oplossing.

Dat het er dus daadwerkelijk komt, dan wel spierbalgerol is naar de maatschappijen, dat zal de toekomst moeten bewijzen. Maar hup, eerst die Model 3 succesvol lanceren Tesla.