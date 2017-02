PSA perikelen: Fransen azen niet alleen op Opel maar ook op Proton

Waar PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Citroën en DS, juist een zak met geld heeft gevonden dat weten we niet. Wel zit het opkopen van Opel in een ver stadium en aast het nu ook op Proton, de Maleisische constructeur met Lotus in handen.

De PSA Group heeft een portefeuille vol geld die enorm moet jeuken in de broekzak, want zoals een tienerdochter tijdens de solden verlekkert het zich op verschillende koopjes. Zo was er eerder al de geruchten over het opkopen van Opel. Geruchten die waar bleken te zijn, want PSA en GM - moederbedrijf van Opel - zitten diep in de onderhandelingen. Volgens het laatste nieuws in de wandelgangen zou PSA daarbij met 2 miljard euro over de boeg moeten komen. 1 miljard cash (voor GM) en 1 miljard passiva om leningen, pensioenen en andere kosten te kunnen betalen.

Met Proton betalen?

Al stopt het Julius Caesar-gehalte daar niet. Want PSA aast naast die deal ook nog eens op Proton. Die constructeur zit in de portefeuille van DRB-Hicom (een bedrijf dat op Maleisische bodem Volkswagens en Mercedessen in elkaar schroeft) maar die wil daar nu vanaf. Bedoeling volgens de geruchten is dat PSA Proton op de kop tikt om de markt in zuidoost Azië te kunnen penetreren terwijl sportwagenmerk Lotus - dan weer in het bezit van Proton - naar Geely mag gaan (lees: verkocht worden), het Chinese bedrijf dat ook Volvo in handen heeft.

Gaan alle deals door, dan vindt er op korte tijd een serieuze stoelendans plaats in autoland. Met waarschijnlijk grote gevolgen voor de toekomst van alle merken. Denk maar aan een Volvo met een onderstel door Lotus en een Opel met Proton-badge in Maleisië.