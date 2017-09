Jawel, Tesla Model 3 krijgt al een bodykit

Stilaan kunnen we oprecht zeggen dat er geen enkel merk op de wereld gevrijwaard blijft van een tuningshuis (of tuningsgarage). Want tegenwoordig worden Bugatti's, Bentleys en Porsche's onder handen genomen alsof ze bouwpakketten van Ikea zijn. Ook Tesla blijft niet buiten schot. Met bumper- en spoilerwerk dat je kan kopen voor de Model S en Model X. Voor de nog maar pas gelanceerde Model 3 was er nog niets. Was. Want Unplugged Performance - een bedrijf dat vooral niets met de performance doet - is nu klaar met een kit voor Tesla's kleinste.

Die bestaat uit bumperwerk rondom en een noestige spoiler achterop. Een setje velgen en verlaagde ophanging horen natuurlijk ook bij zo'n tuningpakket. De oranje kleur brengt ons dan weer helemaal terug naar de Toyota Supra van Brian Conner. Al zijn we er zeker van dat zelfs met al dit extra gewicht deze Model 3 stukken sneller is dan die Fast & Furious-mobiel.