IAA Frankfurt verwelkomt Brabus 700 E

Er is een zeer gelimiteerd publiek dat de Mercedes E 63 S AMG 4Matic+ zwakke koek vindt, maar voor dat publiek is er tuningfirma Brabus. Jaar en dag houdt Brabus zich al bezig met het opfleuren van Mercedes-modellen. In Frankfurt tonen ze dit jaar hun laatste piece de resistance en deze draagt de naam Brabus 700 E, toch net wat meer.

Pooooooooo-ower

Met net wat meer bedoelen we: 88 pk en 100 Nm meer. Dat brengt het totaal voor deze 700 E op verrassing 700 paarden en 950 Nm aan koppel waardoor de berline in 3,2 seconden en de break in 3,3 seconden voorbij de 100 km/u op de kilometriek lopen. Respectievelijk 0,1 seconden sneller dan de normale E 63 S AMG en loopt door tot 300 km/u waar de elektrische begrenzer ingrijpt, aan dit probleem werkt Brabus nog.

Natuurlijk wil je dat niemand jouw Brabus met een ordinaire AMG verward en vandaar zijn er heel wat lipjes en spoilers in carbon op je auto bevestigd. Moest de AMG-versie niet brut genoeg klinken geeft Brabus je de mogelijkheid voor een sportuitlaat die, moest het kunnen, nog agressiever je CO2 in de lucht loslaat. Geen zorgen er staat een aan/uit-knop op voor moesten je kindjes slapen op de achterbank of in het ander dorp.