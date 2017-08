Guntherworks 400R is hoe we onze Porsche graag hebben

Een restomod 911 met 400 moderne pk's in een retroschulp? Niet enkel Singer weet hoe dat klaar te spelen. Ook Guntherworks mixt zich in de strijd met deze 400R. Wij zijn alvast verkocht.

Het ongelooflijke potentieel van moderne Porsche's ten spijt, er hangt iets lekkers rond klassieke exemplaren die smaakvol naar moderne standaarden worden gebracht. Het succes van Stinger en ook wat van RUF zeg maar.

Guntherworks die werpen zich nu mee in de strijd, met deze 400R. Een heftig onder handen genomen 993. Al merk je dat als leek helemaal niet.

Oorzaak is het uiterlijk natuurlijk, dat subtiel aangepakt wordt. Dit via een koolstofvezel bodykit die inspiratie trekt van de 911 GT2. De koplampen, die gebruiken dan weer led-technologië. Echte kenners zullen merken dat het achtersteven een serieuze verdikkingskuur heeft gekregen. Nodig, volgens het tuningbedrijf, om plaats te bieden aan 18-duims velgen met Pirelli P Zero Rosso-rubber er rond van maar liefst 315/30. Die maat kreeg je niet in de jaren 90 op je 911.

400 pk

Dat breed schoeisel is nodig omdat eveneens het motorblok duchtig onder handen is genomen. Het is te zeggen; Guntherworks zwiert er gewoon een nieuw exemplaar in. Weg is de 3.6-liter boxer met 270 pk, in de plaats mag een 4-liter grote zescilinder boxer plaatsnemen met maar liefst 400 (447 Nm) atmosferische pk's. Samen met de manuele zesbak zal dit je genoeg redenen geven om wakker te blijven achter het stuur.

Dat stuur is dan wel nog standaard, ongeveer al de rest van het interieur niet meer. Door een mix van alcantara en leder, nieuwe sportstoelen en een rolkooi achterin. Antwerpse pennenmaker Connid Pens voorziet trouwens de nieuwe sleutelset voor de 400R. Hoe je zo'n 400R op je oprit kan parkeren? Door zelf je 993 richting Guntherworks te sturen, of genoeg duiten neer te leggen zodat ze zelf op zoek gaan naar een donorwagen. Ongeacht plant het Amerikaans bedrijf maximaal 25 stuks te bouwen.