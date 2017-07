Nissan Micra met V6 middenmotor is tuning zoals het moet

Op een tuningmeet zal je niet meteen hoofden laten draaien met een derde generatie Micra (lees: bolhoedje). Of je moet een turbogeladen V6 met 550 pk vlak achter de bestuurderszetel hangen natuurlijk... Not Safe For Granny, deze Nieuw-Zeelandse Micra.

Renault deed het ooit met de Clio, een V6 achterin lepelen. Voor de rest is de hothatchwereld relatief braaf met motoren voorin. De jongens van Lab Limited uit Nieuw-Zeeland tonen ook dat het anders kan. En kiezen in één ruk voor een leftfield basis. Want is zo'n Volkswagen Golf GTI of Ford Focus st de hatchback bij uitstek om aan te passen in tuningsland, dan gingen de knapen voor een Micra. Inderdaad, dat las je goed, de Micra waar je omoe 's zondags aan 30 km/u mee naar de markt in Heist-op-Den-Berg tuft.

Het exemplaar van Lab Limited zal evenwel iets sneller gaan, want de motor voorin werd naar de vuilbak verwezen, achter de voorste zitjes mag een turbogeladen V6 het mooie weer gaan maken. Volgens Lab Limited meteen ook 550 pk sterk, waardoor dit een bruut van een Micra is. Helemaal klaar is het project nog niet, al zijn we nu al stiekem fan. Want laat ons eerlijk zijn; dit is duizend maal beter dan de zoveelste verlaagde Golf GTI met een ECU-aanpassing en nieuwe uitlaatlijn.