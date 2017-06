Brabus buigt zich over E-Klasse Break

Had AMG niet bestaan, dan was Brabus destijds het tuningmerk van Mercedes geworden, daar zijn we zeker van. Het Duitse bedrijfje moet echter onafhankelijk Mercedes-gerief onder handen nemen. Al hoeft dat niet slecht te zijn. Kijk maar naar deze E-Klasse Break 'door Brabus'. Een lip vooraan, andere derrière met vier einddempers erin verwerkt en een setje 21-duims velgen. Wie zegt dat tuning vulgair moet zijn?

Brabus houdt niet op bij uiterlijk vertoon - sommige klanten wel natuurlijk -, het werkt ook aan de motoren voorin. Met dank aan een herwerkt ECU om bijvoorbeeld je E 220 d te kietelen naar 232 pk. De E 43 AMG-uitvoering tilt Brabus dan weer naar 450 pk en 570 Nm. Geen slechte cijfers voor een 'baby-AMG'.