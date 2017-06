JE Motoworks ploft Focus RS-blok in Land Rover Defender

Nu diesels meer en meer geweerd gaan worden uit steden gaan eigenaars van een Land Rover Defender het moeilijk krijgen. Of niet, want het Britse JE Motorworks haalt je diesel er uit en steekt de 2.3-liter benzine van de Ford Focus RS voorin. Minder CO2, meer pk's, klaar.

De Defender mag dan wel uit de orderboeken zijn verdwenen, de fans zijn dat allerminst. En die die-hards kijken op naar een wereld waar diesels worden geweerd uit steden. Want met 266 g/km C02 uit de 2.2 diesel voorin zo'n Defender maak je weinig kans in pakweg Antwerpen, Londen en co. Daarom ook dat het Britse JE Motorworks op zoek ging naar een oplossing. Een oplossing die het vond bij Ford met dank aan de 2.3-liter EcoBoost viercilinder turbobenzine. Je weet wel, het blok dat dienst doet in de Focus RS en de nieuwe Mustang.

Het bedrijfje werkt namelijk aan een conversie waarbij dat blok in de motorbaai van een Defender kan, gekoppeld aan een manuele zesbak of een zestraps automaat. Met een uitstoot van 175 g/km CO2 (in de Focus weliswaar) zou het daarbij stukken stedenvriendelijker zijn. Nadeel? De prijs voor zo'n conversie zal op een dikke 20.000 euro komen te liggen. Geld waar je met gemak een zuinig stadskarretje voor kan kopen... of een Dacia Duster voor stadsgebruik.