BBR hangt Mazda MX-5 aan de turbo: 250 pk

Bij Mazda geloven ze niet in een MX-5 met turbokracht - buiten een beperkte oplage van de tweede generatie -, waardoor je af-fabriek het moet doen met z'n natuurlijke longen. Voer voor tuningbedrijven natuurlijk, getuige BBR. Een bekende tuner van MX-5's en ook de vierde - ND - generatie is geen onbekende. Zo trokken ze eerder via atmosferische tovenarij het vermogen al op van 160 pk en 200 Nm naar 214 pk en 250 Nm.

Nog niet tevreden? Dan monteren ze vanaf nu ook een hulplong onderin. Die laat het vermogen verder doorgroeien naar 250 pk en 320 Nm. Zo goed als 50 procent meer vermogen dan het standaard model. Een sprint naar de honderd moet je dan ook rond de 5 seconden afronden. Twee seconden sneller dan de 2-liter MX-5 die uit de fabriek rolt. Al moet je dan wel eerst even zo'n 5.000 euro achterlaten bij BBR voor de ombouw.