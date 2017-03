Deze Ford Mustang gebruikt Mustangleer

Vilner is geen nobele onbekende in de wereld der interieurtuning, denk maar aan het walvispenisleder dat ze ooit gebruikten (geen mop). Deze keer houden ze de leersoort in het genre van de wagen. Want waarom Ford het interieur van de Mustang niet met paardenleder bekleedt, het is ons een raadsel. Nu niet meer althans, want Vilner deed exact dat.

Het resultaat is op z'n minst uniek te noemen. Al zeker omdat Vilner een extra effort deed en paardenhaar gebruikt om de wanden van de stoelen te bekleden. Wend je daar je blik vanaf, dan tuur je naar het plafond dat ook een uniek lapje stof krijgt met twee handgestikte cobra's er in. Gekker dan dit moet het niet worden...