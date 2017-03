ABT TT RS-R is vijfpotplezier

ABT mag zich dan wel tegenwoordig bezig houden met Formule E, het tuningmerk is niet allergisch geworden aan benzine. Getuige deze RS-R, een Audi TT RS met de vijfcilinder opgeschroeft naar 500 pk. Een TT die een R8 eraf kan rijden op circuit? Het zal verdomd dichtbij komen.

Heiligmakend, zo'n turboblok. Want doet de Audi R8 het nog met een atmosferische V10 die 540 pk en evenveel Nm's koppel weet neer te zetten, dan pompt deze TT RS-R van ABT maar liefst 500 pk en 570 Nm uit een vijfcilinder. Waardoor grote en kleine broer waarschijnlijk best gewaagd aan elkaar worden op circuit. Verwacht dan ook dat deze ABT-creatie amper 3.5 seconden nodig heeft om de honderd aan te tikken.

Daarvoor moesten de Duitsers trouwens geen zwaar werk verrichten. Want de 100 extra pk's en 120 extra koppeleenheden halen de jongens uit de 2.5 liter vijfcilinder puur door te foefelen met z'n brein. Waardoor duidelijk wordt dat Audi het blok bewust wat dom houdt om niet té hard in het vaarwater van grote broer R8 te komen. Vijftig exemplaren zal ABT van deze TT RS-R maken waarbij vooral de uiterlijke opsmuk in het oog moet vallen. Voor ons eentje zonder die uiterlijke addendum graag maar wel met de sportieve inborst.