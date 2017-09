Citroën C4 Cactus facelift gekiekt: sans Airbumps

Een enkeling links en rechts die in de diepste catacomben van Citroën de C4 Cactus facelift al te zien kregen wisten het al te zeggen; met de facelift zal de Cactus meer gaan gelijken op grote broer C5 Aircross. Waardoor de typerende Airbumps worden verbannen op de flank. Het is te zeggen, de joekels gaan plaats maken voor subtielere exemplaren op de dorpels.

Een gelekt kiekje van een faceliftmodel lijkt die stelling enkel maar te onderstrepen. Er wordt ook in de geruchtengangen gefluisterd dat de Cactus-naam zal vervallen en dat Citroën voor C4 Aircross gaat, kwestie van te onderstrepen dat dit model eerder bij de crossovers van de familie hoort, al is dat niet zeker. Hoe dan ook, de Cactus zoals we 'm nu kennen is met uitsterven bedreigt. Dit jaar nog, want de Fransen willen niet te lang wachten met de facelift van het model.