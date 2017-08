Gelekt: Porsche Cayenne (2017)

Met de nakende presentatie van de nieuwe Cayenne is het extra sneu voor Porsche dat de beelden vroeger online komen dan gepland. Of geeft hen dat net wat extra promo?

Die extra promo hebben ze niet echt nodig, want de Cayenne is zo al één van de beter verkopende modellen van het merk in de voorbije jaren. Dat ligt niet in het minst aan de hybride versie die er met deze nieuwe generatie alweer zit aan te komen.

Maar da's voor later. De beelden die we zien, tonen ons dat de designers de opdracht kregen om het design te laten evolueren eerder dan iets volledig nieuw op de tafel te laten gooien. Vooral in de voorzijde is dat te zien, de achterkant heeft wat eigenschappen van de Panamera.

Voor officiële info is het nog wachten tot later deze week, wanneer de Cayenne officieel onthuld wordt. Je gaan vergapen aan deze SUV kan je op het IAA-autosalon in Frankfurt, halfweg september.