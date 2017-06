BMW 6 Gran Turismo is te vroeg

De 6 Reeks Gran Coupé doet het dan weer wel goed, dus een uitbreiding van het 6-gamma behoorde zeker tot de mogelijkheden. Dat zou nu gebeuren met deze 6 Gran Turismo die de vierdeurscoupé gezelschap komt houden. Dat geeft ook het gerucht dat de 6 Reeks Coupé als 8 Reeks verdergaat meer geloofwaradigheid. Volg je nog?

In basis is de 6 GT hetzelfde als de 5 GT, alleen is BMW er deze keer in geslaagd de wagen veel betere proporties te geven, waardoor hij niet zo lomp oogt als de 5 GT destijds. BMW plaatst ook dit model op hun CLAR-platform, waardoor we ook hier gewichtsbesparingen kunnen verwachten, net als bij de 5 Reeks en 7 Reeks die op hetzelfde platform staan. Meer nieuws wordt in de komende dagen verwacht. BMW stelt de 6 Gran Turismo officieel voor op het autosalon van Frankfurt in september.

