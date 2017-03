McLaren 720S lekt je dag goed

Verrassingen vergallen, het is zowat de nationale sport van het internet aan het worden. Dat weten ze nu ook bij McLaren, want dankzij één verkeerde klik stond de 720S even in vol ornaat op een Amerikaanse website. Of we daar rouwig om zijn? Nee joh.

Was het de bedoeling dat we braafjes tot dinsdag moesten wachten om de nieuwe 720S te zien, dan voelen we ons eigenlijk niet rouwig voor het Britse merk. McLaren stuurde namelijk om de drie dagen wel een persbericht uit met een nieuwe detail van de auto. Waardoor elke professionele puzzelaar wel een idee had van hoe 'ie er uit kwam te zien. Nu hebben we echter beeld zonder puzzelwerk, want dankzij een té snelle 'ENTER' stond de 720S even in vol ornaat op het internet. En 'even', dat is lang genoeg om vereeuwigd te worden op het wereld wijde web.

Veel meer valt er op dit moment niet te vertellen. Buiten dat 'ie er even sexy uit ziet als Amber Heard na een wilde zaterdagnacht. Al zijn het niet de algemene looks waar we het warm van krijgen, wel de subtiele gebruiksvriendelijke details die we nu al kunnen ontsluieren. Zo is het nu al duidelijk dat de instap stukken makkelijker zal zijn ten opzichte van zijn voorganger. Met dank aan een nieuw design van deuren.

Helemaal in brand schieten onze lagere regionen wanneer we de serre bekijken van de 720S. Want niet enkel zien we raampjes bovenin de deuren (voor dat extra toefje zonlicht), ook de C-stijlen krijgen raamwerk. Waardoor het zicht rondom stukken beter moet zijn dan in de 570S. Tenslotte nog; 720S is dus zijn officiële naam, waardoor je er prat op kan gaan dat de 4-liter V8 goed is voor 720 pk. Beestig.