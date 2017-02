Volvo XC60 komt piepen

Voordat de Volvo XC60 zijn eerste optreden maakt wordt hij eerst in stukjes vrijgegeven door middel van teasers. In deze teaser geeft hij alvast zijn signatuur af.

De lightsignatuur van de Volvo XC60 is volledig in lijn met wat je al op de V40 en XC90 zag. Thors hamer is hier ook aanwezig, geen schrik dus dat de goden hem niet welgezind zullen zijn. Volvo verwacht veel van de XC60, aangezien het huidige model nu nog steeds als zoete broodjes verkoopt. Een nieuwe XC60 zal die beweging hopelijk verder zetten.

Première in Genève begin maart!