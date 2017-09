Formule 1 probeert boel te redden door microfoon in uitlaat te plaatsen

Hoewel er nog steeds op het scherpst van de snee wordt gereden in de Formule 1 valt niet te ontkennen dat de koningsklasse wat in het slop zit. Met dank aan de 'slaapverwekkende' V6-motoren die niet auditief pakken op televisie. Hoe ze dat gaan oplossen? Door een microfoon in de uitlaat te plaatsen.

Groen licht is er nog niet gegeven maar commercieel directeur van de Formule 1, Sean Bratches, heeft te kennen gegeven dat het kampioenschap experimenteert met ceramische microfoons die in de uitlaat van de bolides worden gemonteerd. Die microfoons moeten het geluid van de wagens versterkt doorgeven richting de kijker thuis. Waardoor je niet een uur en half moet luisteren naar eendengeluiden op een zondag.

Of dat artificieel versterkt geluid genoeg is om de boel terug spannender te maken voor de kijker thuis, dat is nog maar de vraag. Omdat er bijna nooit een discussie was over de luidheid van de wagens, wel over hét geluid dat de 1.6-liter V6-motoren produceren. We zijn benieuwd.