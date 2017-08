Ferrari's in Formule D is nieuwe hype

Een omgebouwde Nissan 350Z of BMW 325i? Want denk je dat de Formule D wel is, een amateurwedstrijd? Tegenwoordig druipen de drift-Ferrari's van de deelnamelijst. Bruut? Bruut!

Nu ja, druipen is misschien wat overdreven maar op zichzelf is het toch al té gek dat drifters besluiten een Ferrari om te bouwen om zijwaarts over de finish te gaan? Daigo Saito legde zowat de basis met een 458 en 599 GTB, Federico Sceriffo doet nu ook mee aan het feestje voor het Formule Drift kampioenschap van dit jaar in de VS. Zijn bolide? Een Ferrari 599 GTB met twinturbo V12. Goed voor 800 pk, 1.000 Nm koppel en naar alle waarschijnlijkheid een glorieus geluid.

Met een verbrede carrosserie (voor meer stuurhoek) en aangepast achtersteven is dit uniek spul, zelfs in Ferrariland. Nu is het maar hopen dat ze daar in Maranello niet besluiten enkele advocaten onder de arm te nemen. Want vaak kunnen de Italianen niet lachen met zo'n kuren.