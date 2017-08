Vergeet Halo-cockpit, wij willen Jet Figther exemplaren in F1!

Vanaf 2018 zullen de coureurs in de Formule 1 een ietwat knullige constructie boven hun cockpit krijgen, de zogenaamde Halo Cockpit . Hopelijk smijt de FIA dat gedoe snel buiten en gaan ze gewoon voor gesloten exemplaren. Want volgende renders tonen aan hoe episch F1-wagens er dan uit kunnen zijn.

Oké oké, we begrijpen het, de Formule 1 is de koningsklasse van het 'openwielracen' al wil dat uiteraard niet zeggen dat ook de cockpit open hoeft te zijn. Toch durft de FIA de knoop niet helemaal doorhakken. Want het wil veiligere wagens voor de chauffeurs maar durft geen kap over de inzittenden trekken wanneer het echt fout gaat. Toch hoeft dat niet erg te zijn, want Italiaan Antonio Paglia ging aan het werk om de F1-wagen van 2025 te creëren.

Met aandacht voor de aerodynamica, coolheidsfactor en uiteraard de chauffeurs. Waardoor de Jet Fighter-cockpit present tekent. Wij zijn alvast fan. Jullie ook?

Bekijk meer van zijn werk HIER