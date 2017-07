Officieel: Mercedes-AMG GT4 is raceplaatje (2017)

Een GT3-uitvoering voor lange-afstandraces hadden we al, nu is Mercedes klaar met haar Mercedes-AMG GT4, een racewagen voor privéteams die - jawel - deel mag nemen in de GT4-klasse van het FIA GT kampioenschap. Daarbij wordt het visuele addenda iets teruggeschroefd maar blijft de 4-liter biturbo V8 intact. Aangepast voor racegebruik is het blok goed voor maximaal 510 pk en 600 Nm.

Een powerhouse waarmee de GT4-wagen onder de vier seconden richting de honderd kan rijden, mede dankzij het leeggewicht van 1.390 kilogram. Geinig weetje; de AMG GT4 is de eerste volbloed racewagen (waar wij weet van hebben) die je optioneel kan uitrusten met een aircosysteem. Kwestie van je racepiloten wat comfort te geven op de warmste racedagen. Teams die met een Merc willen deelnemen in de GT4-klasse zullen met net geen 200.000 euro over de boeg moeten komen. Een stuk meer dan wat BMW vraagt voor haar M4 GT4 (lees: 170K).

Zijn showdebuut maakt de AMG GT4 trouwens tijdens de 24u van Spa dit weekend. Nog een reden om af te zakken naar de etmaalrace dus.