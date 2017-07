Audi trekt naar de Formule... E!

Het zat vorig jaar al in de pijplijn en nu is het ook gefinaliseerd; Audi neemt Team ABT Schaeffler over in de Formule E en doopt het tot Audi Sport Abt Schaeffler. Een zet waardoor het merk met de vier ringen wat prominenter aanwezig is in de elektrische raceklasse.

Goed voor het imago, want dankzij de Volkswagen Groep moet het Duitse merk mee gaan in een groene stroom. Audi tekende een vijfjarig contract voor de raceklasse. Waardoor deelname in het World Endurance Kampioenschap nu echt wel achter ons ligt.