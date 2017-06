Dit is de Opel Insignia in racetrim

Dank de Australische tak van GM maar dat we ooit een Insignia racewagen zullen zien. Al zal hij daar door het leven gaan als Holden Commodore Supercar, met een dikke V8 aan boord. Racen, in Australië weten ze hoe het moet.

Terwijl in Europa racewagens uit de touringklasses tegenwoordig allemaal viercilinders meesleuren mag het aan de onderkant van de wereld nog iets beestiger, want daar wordt het Supercar-kampioenschap gereden. Een raceklasse waarbij sedans met V8 het tegen elkaar opnemen. Holden, die is er al jaren een vaste waarde en laat nu toevallig de bij ons gekende Insignia daar door het leven gaan als de Commodore. Waardoor er dus een Insignia in racetrim zal bestaan met V8. Beestig? Beestig!

Het slechte nieuws - buiten het feit dat je 'm nooit op ons vasteland zal zien? In 2019 schakelt de gehele Supercar-karavaan over op V6-motoren met twee turbo's. Waardoor een deeltje van de charme zal verdwijnen. Genieten zolang het kan dus, van deze woeste Insignia/ Commodore.