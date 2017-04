Dit is de F1-bolide van 2027

Het valt niet te ontkennen dat het F1-verhaal wat in het slop zit. Dankzij gemorrel bovenaf en saaiere bolides op de baan. Gelukkig komt daar stilaan verandering in. En moeten we Renault geloven, dan kijken we tegen 2027 uit naar pure beesten op het circuit. Met dank elektrokracht. Goed op zichzelf voor 670 pk. Met de hulp van een turbogeladen V6 stijgt dat getal echter naar 1.341 hp. Of in wattagetermen; 1 Megawatt.

Brute kracht die amper 600 kilogram zal moeten meeslepen over het asfalt. Waardoor de kracht/gewicht-ratio stijgt naar 2.235 pk per ton (dat las je goed). Daarnaast maakt de gesloten cockpit zijn intrede om de veiligheid van coureurs te kunnen garanderen. Autonome tech kan tenslotte ook niet ontbreken. Die kan gebruikt worden tijdens de Safety Car of wanneer de pits wordt ingereden.