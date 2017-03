Jaguar is een F-Type GT4 aan het bouwen... eindelijk

Belangrijk nieuws voor het Britse merk, want hoewel je anders zou denken is het al sinds de jaren 60 geleden dat Jaguar nog een GT-racer heeft uitgebracht voor raceteams. Nu zou het eindelijk gebeuren, met de F-Type als basis.

Toegegeven, tot in de jaren 90 kon je Jaguar-gerief terugvinden in de hoogste klassen van uithoudingsraces zoals Le Mans maar in de GT-klasse, daar was het na de E-Type in de jaren 60 stil. Jep, zelfs wij vonden het even gek, dat gedurende die 50 jaar er nooit een nieuwe af-fabriek racewagen van Jaguar is verschenen voor de GT-klasse. Goed nieuws echter, want 'ie zou eindelijk onderweg zijn. Met uiteraard de F-Type als basis.

Het project zou bestaan uit drie F-Type GT4's die de Special Vehicle Operations (SVO) van het merk in elkaar mag schroeven voor niemand minder dan James Holder, één van de medeoprichters van kledingmerk Superdry. Later dit jaar wilt de man de wagens inzetten in de Europese GT4-series in Europa. Op dit moment gebruikt zijn team nog de Aston Martin Vantage GT4 als strijdwapen. Een Jaguar coupé in de racerij, het voelt bijna terug als de oude dagen. Minus al die SUV's die je tegenwoordig ziet rondtoeren natuurlijk...