Beursweetje: Thierry Neuville doet Rally van Ieper 2017

Een geste van Belgische invoerder Hyundai naar Thierry toe voor zijn prestaties op WRC-vlak, zo kan je deze deelname aan de rally van Ieper noemen. Meteen ook een manier om zijn kunnen nog eens te tonen aan eigen publiek. Want naar eigen zeggen vindt Neuville het spijtig dat hij zo weinig in België kan rijden.

Niet enkel Neuville zal present tekenen, hij zal ook deelnemen in de gloednieuwe New Generation i20 R5. Dat is Hyundai's nieuwste rallykanon waarmee Neuville in het WRC een zware gooi zal doen naar de wereldtitel dit jaar. De rally van Ieper die gaat alvast dit jaar door op 23 en 24 juni.