Op tafel: overheidsplannen rond autofiscaliteit en hybrides

Let wel, het gaat hier om een voorontwerp, nog niet over een definitieve wet. Dat wil zeggen dat er hier en daar nog dingen in aangepast kunnen worden.

mag het wat meer zijn

De Franstalige krant L'Echo kon het wetsontwerp inkijken en schrijft dat de hervorming vanaf 2018 een verhouding gewicht/batterijvermogen zal beschrijven. Die norm wordt gehanteerd om nephybrides te onderscheiden van de echte hybrides. Juist, dus een te kleine batterij in combinatie met weinig vermogen zorgt ervoor dat je meer belastingen gaat betalen.

De fiscus zal een verhouding van 1 kWh accucapaciteit per 100 kilo wagengewicht hanteren om te beoordelen of je met een fiscale hybride dan wel met een echte hybride rijdt. Ga maar even naar de bestaande hybrides kijken, op dit moment zit die verhouding nog scheef. Een hybride als de Hyundai Ioniq zit met een batterij van 1,56 kWh voor 1.345 kilogram (1/1.000), een Porsche Panamera doet het met 14 kWh voor 2.285 kilogram (1/163). Dan kan je gaan denken dat deze regel haar doel compleet voorbijschiet, omdat de Porsche minder moeite zullen moeten gaan doen om die 1/100 norm te gaan halen, nochtans is de grote luxueuze hybride wel diegene waar je aan denkt als het over nephybrides gaat.

Ook zwaardere wagens worden dan zwaarder belast. Nu zijn vele hybrides nog 90 tot 100 procent aftrekbaar, maar wagens die die 1kWh/100 kg norm niet halen, verliezen die. Verwacht wordt dan ook dat de aftrekbaarheid voor middenklassers naar 40 procent zakt, kleine hybrides zouden nog slechts 75 procent aftrekbaarheid genieten.

Op basis van die regel die oordeelt of je al dan niet met een nep-hybride rondrijdt, wordt de nep-hybride hetzelfde belast als de auto met verbrandingsmotor, of door verdrievoudiging van de CO2-uitstoot. Daardoor zou de aftrekbaarheid en de VAA in het gedrang komen.

Vanaf 2020 wordt de VAA aangepast voor voertuigen ingeschreven na 1 januari 2018. Daarbij zien vooral de grote SUV's hun VAA kost meer dan verdubbelen, terwijl die van een Toyota Auris vrijwel ongewijzigd blijft (106 euro/maand). Bij de Toyota C-HR stijgt de VAA echter van een maandelijkse 106 naar 137 euro. Bij de BMW X5 gaat het van 215 naar 691 euro per maand.

lopen naar de dealers

Als de nieuwe regeling pas in 2020 ingaat, zou je denken dat je nog rustig je hybride voertuig kan gaan halen bij de dealer in 2019. maar de overheid zou de regels laten gelden voor alle auto's ingeschreven vanaf 2018. Waardoor het voordeel dat je volgend jaar nog geniet volgens de eerder uitgeloofde premies, teniet wordt gedaan door de nieuwe fiscaliteit van twee jaar later. Verwacht wordt dan ook dat veel mensen eind dit jaar nog snel een hybride auto gaan kopen, de stockverkopen bij de merken zullen er wel bij varen.