Nederland wil emissieloos 2030 in

In Nederland zijn ze druk bezig met het opmaken van een regeerakkoord. Eén van de punten die daarin komen te staan, is het streven naar een uitstootvrij autoverkeer.

In Nederland zijn ze al langer strenger dan wij Belgen als het op autofiscaliteit aankomt. Denk maar aan de torenhoge bijtelling op exclusieve wagens, waardoor het in heel Nederland volrijdt met kleine voertuigen.

De tekst rond mobiliteit vangt aan met volgende woorden: "Een slim en duurzaam vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Nu de economie weer goed draait, is een extra investering in infrastructuur nodig en mogelijk om toenemende drukte op de weg, het spoor, het water en in de lucht te verminderen. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken. Innovatie biedt daarbij enorme kansen. De technologische ontwikkeling biedt de mogelijkheid om uiteindelijk tot een meer geïntegreerd vervoerssysteem te komen dat steeds schoner wordt.'

Naast de belofte om enkel nog maar emissieloze en liefst elektrische auto's in de showroom te hebben staan, wil Nederland ook werk maken van zelfrijdende auto's. Daarbij willen onze noorderburen hun wegen tegen die tijd klaar maken om autonoom rijden toe te kunnen laten.

Nederland is niet het eerste land dat auto's op fossiele brandstoffen uit de etalages van autoverkopers bant, eerder stelde Noorwegen hetzelfde plan voor al willen zij dat doel al tegen 2025 halen. In Frankrijk beogen ze een emissievrije showroom tegen 2040.