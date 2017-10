Duitsland verbiedt dashcams

Opmerkelijke uitspraak in het Duitse München, waar een rechtbank een vrouw beboette omdat zij beelden van een dashcam als bewijs gebruikte in een schadezaak. De zaak schept een precedent.

Een vrouw uit Beieren had een dashboardcamera en een camera in de koffer van haar wagen gemonteerd. Die twee dingen filmden in augustus vorig jaar hoe een andere auto de hare raakte bij het inparkeren en zo de wagen beschadigde. De vrouw ging er mee naar de politie, maar die besloot de vrouw te vervolgen. Door het filmen schond ze volgens de rechter de privacy van de andere weggebruikers. Het kan volgens de rechter niet dat elke Duitser met camera's gaat rondlopen om elke situatie te filmen zodat misdrijven kunnen worden opgelost.

In Duitsland kan je voor schending van de privacy een boete van 300.000 euro krijgen. De boete voor de vrouw viel echter lager uit, omdat de rechter rekening hield met het relatief lage inkomen van de vrouw en een eerder schadegeval.