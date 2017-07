1ste helft 2017: hoe zit het met de autoverkoop in België?

Geen verkoopcijfers van Febiac, wel inschrijfcijfers. Enerzijds de meest eerlijke vorm van tellen - want automerken kunnen garages geen roedel auto's laten aankopen om zo de cijfers op te krikken, anderzijds worden steeds tijdelijke inschrijvingen meegeteld, die daarom niet al te lang in roulatie blijven. Al heeft dit naar alle waarschijnlijk niet al te veel effect op de uiteindelijk cijfers die we nu hebben. Verrassingen?

Niet echt.

Want jawel, Volkswagen blijft heer en meester in ons Belgenland. Met een peulenschil meer inschrijvingen dan Renault. 56 stuks meer om exact te zijn, waardoor het duo uitermate gewaagd is aan elkaar in België. Denk je België, dan denk je ook aan leasing, waardoor het geen verrassing is dat BMW de derde stek bekleedt. De andere premiumboys, Mercedes en Audi, die moeten respectievelijk genoegen nemen met plaats 6 en 7. De top 20 met hun inschrijvingcijfers? Hieronder:

1. Volkswagen - 29.666 ex.

2. Renault - 29.610 ex.

3. BMW - 25.532 ex.

4. Peugeot - 24.775 ex.

5. Opel - 23.107 ex.

6. Mercedes - 21.211 ex.

7. Audi - 19.068 ex.

8. Citroën - 16.196 ex.

9. Ford - 14.865 ex.

10. Skoda - 11.695 ex.

11. Hyundai - 11.547 ex.

12. Nissan - 10.989 ex.

13. Volvo - 10.459 ex.

14. Dacia - 10.356 ex.

15. Toyota - 10.127 ex.

16. Fiat - 9.655 ex.

17. Kia - 7.800 ex.

18. Seat - 4.291 ex.

19. Mazda - 4.255 ex.

20. Mini - 4.094 ex.

Zitten er voor jullie verrassingen tussen? Laat het weten in de comments!