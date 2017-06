Europa 20% verkeersveiliger dan in 2010

In 2010 zetten 28 Europese landen hun schouders stevig onder een veiliger verkeer en die actie lijkt al vruchten af te werpen. Want op nog geen tien jaar tijd vielen er bijna 19 procent minder verkeersslachtoffers in de EU.

25.500 levens, dat eiste het verkeer in 2016 op Europese wegen. Om dat in perspectief te brengen; een meer dan uitverkocht Sportpaleis aan mensen die je nooit meer zal zien. Heftig, op z'n minst, want elk verkeersslachtoffer is er eentje te veel. Dat beseffen ze gelukkig in Europa, waardoor 28 landen al sinds 2010 serieus werk maken van het terugdringen van verkeersslachtoffers. Zo ook België, dat na enkele mindere jaren een 'positief' 2016 kan schrijven. Al blijft dat luguber natuurlijk, met 640 verloren levens.

Onder die 100K

Toch moeten we het positief bekijken, want sinds 2010 is het opvallend veiliger geworden in heel Europa. Zo stierven er in 2016 maar liefst 19 procent minder mensen op de wegen dan in 2010. Een straf, zeer straf getal. Alleen... toen EU-transportministers in 2010 aan de slag gingen hoopten ze in 2020 de slachtoffers met de helft te hebben teruggedrongen. Dat plannetje lijkt niet te lukken, waardoor ze zichzelf nu opgespeld hebben het aantal verkeersongevallen (dus niet altijd met dodelijk gevolg) met de helft terug te dringen tegen 2030. Ruwweg gaat het nu over zo'n 135.000 ongevallen in het verkeer.

Hoe ze dit gaan aanpakken? Door verlagen van de snelheid - of wat had je gedacht? Meer Zone 30's en een strengere aanpak voor alcohol en drugs. Ook het beter opvolgen van de verkeersregels door politie zou een serieuze impact kunnen hebben. Tenslotte moet er meer aandacht aan voetgangers en fietsers worden besteed.