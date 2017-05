730 paarden sterke Saleen Mustang is enkel voor de show

In basis is deze 730 paarden sterke banden vreter een Ford Mustang GT die voor de gelegenheid door Saleen, een bekende Ford-tuner, van heel wat extra grom is voorzien. Op de 5 liter V8 die in de Mustang GT 435pk ontwikkeld, wordt een S302 supercharger gevijst die er in één klap bijna 300 paarden bij geeft. Deze update is gedoneerd door Saleen zelf, de sirene en zwaailichten zijn gedoneerd door Federal Sign en deze zijn dan voor niets geïnstalleerd door West Coast Lights and Sirens. In deze gedachtegang is de wagen gebouwd, om op shows te verschijnen en om een ode aan hun gesneuvelde en gewonde collega’s te geven.

Snel maar onbruikbaar

Italië heeft zijn Lambo’s en Dubai tjhh Dubai heeft heel veel en heel snel materiaal. Deze wagens zijn ook uitgerust om ingezet te worden met scanners en opbergvakken voor wapens en jammer genoeg heeft deze Saleen Mustang hoogstwaarschijnlijk niets van deze gadgets. Blijkbaar hopen de autoriteiten in Amerika op “the good behavior” van de mensen.