Overheid wil prijs gepersonaliseerde nummerplaten terug halveren

In 2014 vond de Belgische overheid een 'gat in de markt' door nummerplaten vrij in te laten vullen tot 9 tekens, zolang je maar 1.000 euro ophoestte. Het zorgde de eerste maand voor maar liefst 979 aanvragen, waardoor de staatskas even 979.000 euro op haar rekening kon zetten. Het liep zo goed dat de overheid eind 2015 besloot de prijs op te trekken van 1.000 euro naar 2.000 euro. Voor dubbel de winst zeg maar.

Die winst bleef uiteraard uit, want potentiële gepersonaliseerde nummerplaatkopers haakten massaal af. Want schommelden voordien de aanvragen tussen 360 en 740 per maand, dan zwakte dat af naar zo'n 100 tot 200 per maand. Waardoor de verdubbeling in prijs de mindere aanvragen niet kon counteren. Hoog tijd dus volgens minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om de prijs terug te halveren naar 1.000 euro. Een aanpassing die hij hoopt dit najaar rond te krijgen.

En de Belg, die schuift slaafs aan bij de DIV met z'n papiertje...