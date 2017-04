Britse agglomeraties komen met dieseltax

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn ze bezig de dieselwagens uit de steden te bannen. Daar geen verbod echter, wel een belasting per dag.

Twintig pond zou je per dag gaan betalen, als je in de tien meest vervuilde steden van Engeland wil binnenrijden. Het gaat onder andere om Birmingham, Derby, Leeds, London, Nottingham en Southampton. Nieuwe voertuigen zouden buiten de regeling vallen en steden die niet in de vervuilde-top 10 staan zouden enkel commercieel vervoer gaan belasten. In sommige delen van die steden worden ze verboden tijdens de piekuren.

Ook in Londen wordt tax gehoffen op de vervuilende voertuigen. Daar gaat het om maar twaalf pond, al betaal je in Londen al 10 pond belasting op rijden in de piekuren en 12 pond congestietax voor rijden in de laad- en loszone tussen 7u en 18u.